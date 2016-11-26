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«المالية» تطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 9.2 مليار جنيه

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«المالية» تطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 9.2 مليار جنيه «المالية» تطرح الأحد أذون خزانة بقيمة 9.2 مليار جنيه

أرشيفية

يطرح البنك المركزى المصرى، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ9.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 5.7 مليار جنيه، وأذون بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الجارى، إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، بحسب ما ذكره موقع “أخبار ”.

 

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