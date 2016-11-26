سمير سيف: محمد رمضان ظهر معي «كومبارس» في فيلم لأحمد زكي

قال المخرج الكبير سمير سيف إن الفنان محمد رمضان، عمل معه في دور صغير في أحد أعمال الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدًا أن الجميع يصعد سلم النجومية خطوة خطوة، في الوقت الذي كشف فيه عن الاسم الذي اختاره لتجربته الحياتية.

وقال سيف في حواره مع الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في برنامج لازم نفهم الذي يذاع عبر فضائية “سي بي سي اكسترا”:”محمد رمضان ظهر معي في دور صغير في أحد أفلام أحمد زكي، وهذا لا يعيبه لأن النجومية تأتي خطوة خطوة”.

وقال سيف “اخترت لتجربتي الحياتية عنوان يتناسب مع ما عشته مع السينما، وهو “انا من ضيع في الأفلام عمره”، لأن السينما لم تكن أبداً مجرد عمل بالنسبة لي”.