الحماية المدنية: المعمل الجنائى بمكان حريق سوق الجمعة لإعداد تقرير بشأنه

كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية أن فريقا من النيابة انتقل لموقع حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة وفريق من المعمل الجنائى لجمع كافة المعلومات ورفع آثار الحريق لإعداد تقرير حول أسباب النيران التى اشتعلت بالمكان والتى لم يعرف حتى الآن سبب الحريق، مشيراً إلى أن المعمل الجنائى هو من سيحدد أسباب الحريق فيما تجرى عمليات التبريد حاليا لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

كانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بجنوب القاهرة اندلع فى منطقة السيدة عائشة، وتم إخطار غرفة عمليات الحماية المدنية، وأمر اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية بالدفع بسيارات إطفاء وتم إخماد الحريق.