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إندونيسيا تعتقل متشددا كان يخطط لشن هجوم بالقنابل على سفارة ميانمار

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إندونيسيا تعتقل متشددا كان يخطط لشن هجوم بالقنابل على سفارة ميانمار إندونيسيا تعتقل متشددا كان يخطط لشن هجوم بالقنابل على سفارة ميانمار

شرطة إندونيسيا

قال متحدث باسم الشرطة في إندونيسيا إن الشرطة اعتقلت شخصا يشتبه بأنه إسلامي متشدد وضبطت معه كمية كبيرة من مواد صنع القنابل التي كانت يعتزم استخدامها في هجمات على مبان حكومية وسفارة ميانمار في جاكرتا الشهر المقبل .

وبحسب رويترز قيل أن المشتبه به اسمه ريو بريانتا ويباوا (23 عاما) ويُعتقد أنه عضو في جماعة إندونيسية تدعم تنظيم داعش.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية إن كمية المتفجرات المضبوطة كانت ستؤدي إلى تفجير يزيد في وقته مرتين عن القنبلة التي قتلت 202 شخص في ملهى ليلي في بالي في 2002.

ودرس ويباوا العلوم الزراعية في جامعة وكان عاطلا عن العمل وقال المتحدث باسم الشرطة إن ويباوا الذي علم نفسه صنع القنابل كان يعتزم توزيع متفجرات على عدة أماكن في شتى أنحاء إندونيسيا.

وشهدت إندونيسيا سلسلة من الهجمات المرتبطة بتنظيم داعش هذا العام كان أكبرها هجوم بالأسلحة النارية والقنابل في العاصمة جاكرتا مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى في يناير.

 

 

 

 

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