اليمن تدين حادث شمال سيناء الإرهابي

أدانت الجمهورية اليمنية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط التأمين بمحافظة شمال سيناء يوم الخميس الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية – في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية الليلة الماضية – إن اليمن تدين هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية وعقيدتنا الإسلامية.

وأكد البيان وقوف الجمهورية اليمنية مع مصر في مواجهة العنف والإرهاب والتطرف وكل ما تتخذه من إجراءات حاسمة حفاظا على أمنها واستقرارها.

وأعربت اليمن عن خالص العزاء لأسر وأهالي الشهداء.. متمنية للجرحى والمصابين الشفاء العاجل.

أ ش أ