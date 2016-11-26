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انعدام الرؤية بطريق الأوتوستراد بسبب حريق سوق الجمعة والتهام 45 كشكا

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انعدام الرؤية بطريق الأوتوستراد بسبب حريق سوق الجمعة والتهام 45 كشكا انعدام الرؤية بطريق الأوتوستراد بسبب حريق سوق الجمعة والتهام 45 كشكا

>كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت أدخنة كثيفة وارتفعت ألسنة اللهب بسبب حريق سوق الجمعة الذى أتى على كميات كبيرة من الأخشاب ومواد تصنيع الثلاجات داخل السوق بالسيدة عائشة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بطريق الأوتوستراد والطرق المحيطة بالحريق.

 

وأكد مصدر أمنى، أن حريق سوق الجمعة التهم 45 كشكا وعشة بمنطقة سوق الجمعة بالسيدة عائشة، وجميعها تحوى كميات من تخزين الموبيليا، والثلاجات، مشيرا إلى أن سيارات الإطفاء تكافح الحريق لمنع انتشاره لباقى السوق، فيما تتمركز 18 سيارة إطفاء بمحيط الحريق لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة. 

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة وبدوره علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق.


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