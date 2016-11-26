السيطرة على حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة دون إصابات

كتب ــ عبد الرحمن سيد

أكد اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، أن حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة لم ينتج عنه وقوع أى مصابين، وتمكن رجال الدفاع المدنى برئاسة اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقاهرة و اللواء علاء عبد الظاهر نائب المدير من عمليات محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.