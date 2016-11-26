أخبار عاجلة

مساء dmc - مختار نوح: منذ ثورة 2011 الإرهاب أصبح أكثر نفوذا كما ساهم الإفراج عن المحبوسين الأزمة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيطرة على حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة دون إصابات

Google+ Print
السيطرة على حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة دون إصابات السيطرة على حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة دون إصابات

>كتب ــ عبد الرحمن سيد

أكد اللواء مجدى الشلقانى مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، أن حريق سوق الجمعة بالسيدة عائشة لم ينتج عنه وقوع أى مصابين، وتمكن رجال الدفاع المدنى برئاسة اللواء على عبد المقصود مدير الحماية المدنية بالقاهرة و اللواء علاء عبد الظاهر نائب المدير من عمليات محاصرة النيران والسيطرة على الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من غرفة النجدة باشتعال النيران بسوق الجمعة وبدوره أمر علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية، بانتقال 18سيارة إطفاء إلى المكان لمحاولة السيطرة على الحريق. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365