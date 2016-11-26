5 معلومات عن مباراة الزمالك والمقاولون اليوم السبت 26 / 11 / 2016

كتب عمرو جاب الله

يلتقى الزمالك والمقاولون العرب، اليوم السبت 26 / 11 / 2016، على استاد بتروسبورت، فى المباراة التي تجمعهما فى الجولة الـ11 من منافسات بطولة الدوري الممتاز ونستعرض فيما يلي معلومات حول المباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت وستنقل على الهواء مباشرة عبر قنوات “on sport” والنيل للرياضة.

نقاط الزمالك والمقاولون

الزمالك يدخل المباراة برصيد 14 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة فيما حصد المقاولون المركز 13 نقطة وليس له مباريات مؤجلة.

التشكيل المتوقع للزمالك والمقاولون

يعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمد ناصف و أحمد دويدار و محمود حمدى و حسنى فتحى فى الدفاع ومعروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح فى الوسط وشيكابالا و ستانلى ومايوكا فى الهجوم .

بينما التشكيل المتوقع أن يلعب به المقاولون مكون من:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد علي ومحمد سمير وإبراهيم عادل ومحمد شوقى غريب في الدفاع وإبراهيم الشايب و خالد عبد الرازق وأحمد الشيمى ومحمد فاروق فى الوسط ومحمد فضل وعمر جمال في الهجوم".

الأكثر مشاركة بين لاعبي الفريقين

ويعد محمد ناصف الظهير الأيسر للزمالك الأكثر مشاركة بين لاعبي الفريق الأبيض في النسخة الحالية من بطولة الدوري الممتاز بـ532 دقيقة بينما يعد إبراهيم عادل لاعب المقاولون الأكثر مشاركة بين لاعبي ذئاب الجبل بـ898 دقيقة.

هداف الفريقين

يعد محمد فاروق هداف المقاولون الأكثر تسجيلاً في لاعبي الفريقين حيث سجل هذا الموسم 4 أهداف بينما تساوى لاعبي الزمالك الهدافين فى عدد الأهداف بهدف واحد لكل لاعب وهم أيمن حفني وشوقي السعيد وطارق حامد وباسم مرسي وأحمد جعفر وشيكابالا.