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مادورو عن إدانة الولايات المتحدة لاثنين من أقاربه: إمبريالية أمريكية

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مادورو عن إدانة الولايات المتحدة لاثنين من أقاربه: إمبريالية أمريكية مادورو عن إدانة الولايات المتحدة لاثنين من أقاربه: إمبريالية أمريكية

الرئيس الفنزويلي؛ نيكولاس مادورو _ أرشيفية

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة أدانت اثنين من أبناء شقيق زوجته بتهريب مخدرات الأسبوع الماضي لإضعاف حكومته اليسارية.

وفي أول تصريحات له منذ هذه الإدانة هاجم مادورو ما وصفه بأنها علامة واضحة على “الامبريالية الأمريكية.”

وبحسب رويترز قال مادورو في كلمة استغرقت ساعات خلال “مسيرة للمرأة” في كراكاس “هل تعتقدون أنه من قبيل الصدفة أن يلفق الامبرياليون قضية غرضها الوحيد مهاجمة السيدة الأولى المحاربة الأولى زوجة الرئيس؟.”

واتهم واشنطن بالسعي لإضعاف إدارته.

وكان هذان الشخصان قد أدينا في وقت سابق من الشهر الجاري في محاكمة لمحلفين بتهمة محاولة تنفيذ صفقة لتهريب مخدرات قيمتها‭ ‬عدة ملايين من الدولارات للحصول على قدر كبير من الأموال لمساعدة عائلتهما على البقاء في السلطة.

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