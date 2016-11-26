بوينس أيرس: رفضنا تصريح لبناء برج ترامب التجاري

قالت حكومة مدينة بوينس أيرس إن المدينة رفضت منح ترخيص لبناء برج إداري له صلة بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وإنه يتعين على المطورين تقديم أوراق جديدة لإعادة النظر في المشروع.

وقالت إدارة ماكري إن هذه التقارير غير صحيحة وإن المشروع لم يرد ذكره في المكالمة.

وأصدرت حكومة مدينة بوينس أيرس بيانها “ردا على الاهتمام العام باحتمال بناء ما يسمى ببرج ترامب في وسط بيونيس أيرس.” وقال متحدث إن اسم ترامب لم يظهر في طلبات الحصول على ترخيص لإقامة البرج.

وقال بيان المدينة إن المشروع ظهر لأول مرة في بداية 2007 عندما قدمت شركة ذُكر أن اسمها كوبيك طلب بناء على قطعة أرض في سيريتو 62 وبارتلومو ميتر. وأضاف البيان إنه تمت الموافقة على الخطة ولكن هذه الموافقة انتهت بعد عدم بدء البناء في خلال الفترة التي وردت في التصريح وهي ثلاث سنوات.

وقال إنه في أغسطس الماضي سعت شركة تُسمى ريبيتو أويستي لإحياء خطة 2007 ولكن الطلب ألغي.

وأضاف البيان‭ ‬”لهذا السبب. لا يوجد تصريح بناء فعال للعقار محل التساؤل ويتعين على الأطراف المعنية بدء العملية من البداية.”