أخبار عاجلة

مساء dmc - مختار نوح: منذ ثورة 2011 الإرهاب أصبح أكثر نفوذا كما ساهم الإفراج عن المحبوسين الأزمة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بوينس أيرس: رفضنا تصريح لبناء برج ترامب التجاري

Google+ Print
بوينس أيرس: رفضنا تصريح لبناء برج ترامب التجاري بوينس أيرس: رفضنا تصريح لبناء برج ترامب التجاري

دونالد-

قالت حكومة مدينة بوينس أيرس إن المدينة رفضت منح ترخيص لبناء برج إداري له صلة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنه يتعين على المطورين تقديم أوراق جديدة لإعادة النظر في المشروع.

وقالت إدارة ماكري إن هذه التقارير غير صحيحة وإن المشروع لم يرد ذكره في المكالمة.

وأصدرت حكومة مدينة بوينس أيرس بيانها “ردا على الاهتمام العام باحتمال بناء ما يسمى ببرج ترامب في وسط بيونيس أيرس.” وقال متحدث إن اسم ترامب لم يظهر في طلبات الحصول على ترخيص لإقامة البرج.

وقال بيان المدينة إن المشروع ظهر لأول مرة في بداية 2007 عندما قدمت شركة ذُكر أن اسمها كوبيك طلب بناء على قطعة أرض في سيريتو 62 وبارتلومو ميتر. وأضاف البيان إنه تمت الموافقة على الخطة ولكن هذه الموافقة انتهت بعد عدم بدء البناء في خلال الفترة التي وردت في التصريح وهي ثلاث سنوات.

وقال إنه في أغسطس  الماضي سعت شركة تُسمى ريبيتو أويستي لإحياء خطة 2007 ولكن الطلب ألغي.

وأضاف البيان‭ ‬”لهذا السبب. لا يوجد تصريح بناء فعال للعقار محل التساؤل ويتعين على الأطراف المعنية بدء العملية من البداية.”

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب: الوقت حان لإنهاء "الحرب الأهلية الوحشية" في سوريا

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

ترامب ينتقد بوتين لتأييده الرئيس السوري" الحيوان"

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

الأخبار - بوتين : العلاقات مع أمريكا تدهورت منذ تنصيب ترامب

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي

ملاعب ONsport: حازم إمام يرشح "ميدو" لتدريب المنتخب الأولمبي