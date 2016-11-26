ضبط عاطل يزور مستندات رسمية بوحدة مرور القطامية وبحوزته مواد مخدرة

كتب عبد الله محمود

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط عاطل يقوم بالنصب على المواطنين عن طريق تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالإدارة العامة للمرور، وذلك عقب ضبطه داخل وحدة مرور القطامية أثناء إيهامه المواطنين بقدرته على إنهاء جميع التراخيص والمخالفات المرورية، حيث عثر بحوزته شهادات رسمية مزورة وتصاريح، بالإضافة إلى ضبط أقراص ومواد مخدرة كانت بحوزته أيضا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم مباحث المرور تفيد بقيام "محمد.ع" 38 سنة عاطل، بتردده على وحدة مرور القطامية بقصد النصب والاحتيال على جمهور المواطنين المترددين على الوحدة، وإيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات التراخيص وترويج المستندات والمحررات الرسمية المزورة مقابل مبالغ مالية.

وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط قسم مباحث المرور، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطه، حيث عثر بحوزته على المضبوطات التالية " 13 استمارة استخراج شهادة بيانات خالية من البيانات وغير مسموح بتداولها إلا من خلال الموظف المختص، 6 شهادات بيانات مركبة خالية من البيانات منسوب صدورها للإدارة العامة للمرور، توكيل خاص منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى خالى من البيانات، 2 تصريح مؤقت، 15رخصة تسيير سيارة، 5 تراخيص مرفق بها شهادة براءة ذمة للسيارات، 1 شهادة براءة ذمة، 10 نماذج حافظة توريد الضرائب والرسوم المقررة على السيارات خالية البيانات، 3 خطابات منسوب صدورها لشركة العطار للمعدات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، أوراق ترخيصية، أوراق خالية البيانات منسوب صدورها للشركة العالمية للخدمات مدون بها بالخانة الأخيرة ( 1 كراميت تجديد )، قطعة من الحشيش المخدر وزنت 4 جرامات، 3 أقراص منشطة جنسية، 2 سيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر، مبلغ مالى 4711 جنيها".

بمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بقيامه باصطناع وتزوير تلك المحررات والمستندات الرسمية وترويجها بين أوساط راغبى الحصول عليها بمقابل مادى، مضيفا فى اعترافه حيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.