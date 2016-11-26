سعر الذهب اليوم في مصر، حيث واصل المعدن النفيس استقراره في محلات الصاغة المصرية لجميع العيارات، وبدأت تعاملات اليوم السبت 26/11/2016 بنفس أسعار الأمس، حيث وصل سعر الجرام لعيار 18 إلى 497.15 جنيه، وأيضا 580 جنيه لعيار 21 بالصاغة، بينما انخفض سعر أوقية الذهب العالمي إلى 1188 دولار.

وعالميا تزداد التوقعات عن قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة في ديسمبر القادم، ويبدو أن صناع السياسات واثقين من قوة الاقتصاد الأمريكي، بما يكفي لرفع الفائدة قريبا حسبما ظهر في اجتماع البنك المركزي منذ بضعة أيام، والمعروف سعر العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء، هو المتحكم الرئيسي في أسعار الذهب في الصاغة، أي أنه يؤثر على سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء.

ومع ارتفاع أسعار الذهب في مصر، قرر الأهالي عمل مبادرة للإستغناء عن الشبكة أثناء الزواج، نتيجة الارتفاعات المبالغ فيها لأسعر المعدن الأصفر، وقد لاقت المبادرة رواجا كبيرا خاصة في الصعيد المصري، حيث يتم استبدال الشبكة بمبلغ من المال بدلا من الذهب الذي صعد إلى مستويات تجعل أغلب الشباب عاجزة عن الزواج.



سعر الذهب اليوم في مصر السبت 26/11/2016

نتابع أسعار الذهب في مصر في سوق الذهب ومحلات الصاغة، ونتمنى أن تعود قيمة الذهب إلى وضعها الطبيعي وعودة النشاط في محلات الصاغة مرة أخرى، حيث توجد حالة من الركود في أسعار المعدن النفيس في مصر نتيجة ضعف السيولة المادية مع الارتفاعات المتكررة في الأسعار.

وأكد تجار الصاغة على وجود ركود شديد في مبيعات الذهب، رغم ظهور عيار 14 الجديد الذي يتميز عن غيرة بكثرة أشكاله، وتوجد حالة من عدم الاستقرار تواجه سوق المعدن الأصفر في مصر، بسبب التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد هذه الفترة.

سعر الذهب عيار 18: 497.15 جنيه.

سعر الذهب عيار 21: 580 جنيه.

سعر الذهب عيار 24: 662.85 جنيه.

سعر الجنيه الذهب: 4680 جنيه.

سعر أوقية الذهب: 1188 دولار.

شبكةعيونالإخبارية

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