سعر الدولار اليوم السبت 26/11/2016 في السوق السوداء والسوق الموازي ينشط بشدة في بعض المناطق

سعر الدولار اليوم، حيث نواصل متابعة أسعار العملة الخضراء مقابل الجنيه في سوق تداول العملات والبنوك المصرية، حيث واصلت السوق السوداء نشاطها المستمر، واتجه المستوردون وأصحاب الأعمال إلى السوق الموازي لتوفير احتياجاتهم من الدولار الأمريكي، وواصلت البنوك امتناعها عن بيع العملة واقتصرت فقط على الشراء.

وصرح مسؤول بالبنك الأهلي المصري، أن البنك قرر زيادة حدود استخدامات البطاقات الإئتمانية لتصبح بحد أقصى 100 ألف جنيه شهريا، طبقا للحد الإئتماني ونوع البطاقة، وقال حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية، أن البطاقات الائتمانية الكلاسيكية وصل الحد الأقصى لها إلى 20 ألف جنيه، مقابل 50 ألف جنيه للبطاقات الذهبيةز100 ألف جنيه للبطاقات البلاتينية، وذلك في خطوة جيدة من جانب البنك الأهلي.

الجدير بالذكر أن العديد من البنوك الحكومية والخاصة، قد سارعت لرفع الحد الأقصى للكروت الإتمانية من جديد، بعد قرار البنك المركزي الخاص بتعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى توفير سيولة كبيرة لدة البنوك من العملة الأمريكية، وجاء على رأس هذه البنوك البنك الأهلي، وبنك HSBC، والبنوك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك أبو ظبي الإسلامي.



سعر الدولار اليوم في السوق السوداء السبت 26/11/2016

وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 18.25 جنيه للشراء مقابل 18.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تعيشها البلاد للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.

ومن جهة أخرى صرح السفير الفرنسي في القاهرة، أن فرنسا قامت بالضغط على صندوق النقد الدولي من أجل الموافقة على القرض البالغ 12 مليار دولار، وكانت سفارة بريطانيا قد كشفت عن بنود صادمة في اتفاقية صندوق النقد الدولي، منها وجوب تسديد مستحقات شركات البترول الدولية التي تعمل في مصر، وكانت الحكومة قد رفعت دعم الوقود في خطوة هامة من أجل القرض.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

وصل متوسط السعر الرسمي للدولار في البنوك المصرية 17.40 جنيه للشراء و17.75 للبيع في بنك مصر، بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه رسميا وتحرير سعر صرف العملة المصرية، ويعني ذلك خفض كبير للعملة المصرية، ويهدف هذا القرار إلى السيطرة على أسعار العملات في السوق السوداء، خاصة مع ظهور سوق تداول الفوركس.

البنك سعر الشراء سعر البيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.55 17.85

إتش إس بي سي مصر 17.45 17.76

البنك المصري الخليجي 17.45 17.95

البنك اﻷهلي الكويتي 17.42 17.75

بنك الإسكندرية 17.42 17.65

بنك مصر 17.42 17.76

البنك العربي اﻷفريقي الدولي 17.40 17.70

المصرف المتحد 17.40 17.55

البنك اﻷهلي المصري 17.40 17.75

بنك البركة مصر 17.40 17.75

مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.40 17.75

البنك المصري لتنمية الصادرات 17.40 17.75

البنك المركزي المصري 17.38 17.81

بنك القاهرة 17.30 17.75

البنك التجاري الدولي 17.30 17.75

بنك قناة السويس 17.25 17.65

بنك فيصل الإسلامي المصري 17.25 17.75

بنك التعمير والإسكان 17.25 17.80

بنك مصر إيران للتنمية 17.25 17.75

بنك بلوم مصر 17.25 17.75

كريدي أجريكول مصر 17.25 17.75

البنك اﻷهلي اليوناني 17.20 17.80

وكانت جهود البنك المركزي قد نجحت في التحكم في سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، حيث اختفت السوق السوداء وشركات الصرافة، والمعروف أنه يسمح البنك المركزي لشركات الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فقط عن السعر الرسمي للبنوك، ويبدو أن تداول الفوركس الدولي للعملات سيكون نشيطا في الفترة المقبلة.



أسعار العملات في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه في مصر

وبالنظر لأسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث وصل سعر اليورو الأوروبي في السوق السوداء إلى 19.50 للشراء مقابل 19.75 للبيع، ووصل الجنيه الاسترليني إلى 22.25 للشراء و22.25 للبيع، ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 18.70 للشراء و18.90 للبيع، والين الياباني بلغ 17.60 للشراء مقابل 17.70 للبيع، والدولار الكندي 13.50 للشراء مقابل 13.70 للبيع.

وبالتحول إلى تداول العملات العربية بعد تعويم الجنيه في السوق الموازي، وصل الريال السعودي في السوق السوداء 5.25 للشراء مقابل 5.50 للبيع، والدينار الكويتي في السوق السوداء 58 للشراء مقابل 59 للبيع، والدرهم الإماراتي في السوق السوداء 5.50 للشراء و5.70 للبيع، والريال القطري 5.80 للشراء و5.90 للبيع، والدينار البحريني 47.35 للشراء و47.55 للبيع، والريال العماني 45.50 للشراء و45.70 للبيع.

تحديث اليوم السبت 26/11/2016 الساعة 2 صباحا:

سجل الدولار الأمريكي أعلى سعر في بنك سايب حيث وصلت العملة الخضراء إلى 17.55 جنيه للشراء مقابل 17.85 للبيع بجميع فروع البنك، وجاء في المرتبة الثانية البنك المصري الخليجي مسجلا 17.45 جنيه للشراء مقابل 17.95 للبيع.

تحديث اليوم السبت 26/11/2016 الساعة 4 صباحا:

قال مصدر مصرفي أن الطلب على العملة الخضراء صار قويا عن ذي قبل، وتوقع المصدر استمرار زيادة الطلب، وتنبأ بالمزيد من الارتفاعات في سعر العمل الخضراء خاصة مع امتناع البنوك عن تمويل حاجات المستوردين من العملة الخضراء.

تحديث اليوم السبت 26/11/2016 الساعة 6 صباحا:

أصدر البنك المركزي تعليمات صارمة للبنوك، بضرورة تمويل مستوردي السلع الاستراتيجية مثل الأدوية والمواد الغذائية، وقال مصدر مصرفي أن تعويم الجنيه كان له أثر جيد على سوق تداول العملات.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads