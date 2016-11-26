الكويتيون يبدأون التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الأمة

الكويت يوسف أيوب

انطلقت فى الثامنة من صباح اليوم السبت بتوقيت الكويت، السابعة بتوقيت القاهرة عملية التصويت لاختيار أعضاء مجلس الأمة الكويتى ال٥٠، حيث يتنافس ٢٩٣ مرشحا بينهم ١٤ مرشحة.

وقامت وزارة الداخلية الكويتية، بنقل صناديق الاقتراع الى اللجان الانتخابية فى الدوائر الخمسة، وسلمتها الى روساء اللجان، الـ 542 لجنة ما بين أصلية وفرعية والموزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 259 لجنة للرجال و283 لجنة للنساء اضافة الى خمس لجان رئيسية‪.

ووفقاً للأرقام، فإن 483 ألفا و186 مواطنا ومواطنة كويتية يحق لهم التصويت فى الانتخبات، لاختيار عشرة مرشحين عن كل دائرة انتخابية، فيما يشرف على تأمين الانتخابات بـ15545 ألف عنصر، من بينهم 11524 من رجال الأمن، و4511 من المدنيين العاملين فى وزارة الداخلية، ويبلغ اجمالى عدد الناخبين الذكور 230430 وبنسبة 68ر47% من مجموع الناخبين، فى حين يبلغ اجمالى الناخبات 252756 وبنسبة 31ر52%.

وشهدت الحملات الانتخابية منافسة قوية بين المرشحين، ومن المتوقع ان تزداد نسبة التغيير فى المجلس الجديد بنسبة قد تصل الى ٥٠٪‏ لعدة أسباب منها الهجوم الذى شنه عدد من المرشحين على المجلس السابق ونوابه بسبب إصدارهم الوثيقة الاقتصادية، وكذلك لمشاركة عدد من المرشحين الذين سبق وقاطعوا الانتخابات السابقة.