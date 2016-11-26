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الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان الأزمة السورية والحرب على الإرهاب

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الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان الأزمة السورية والحرب على الإرهاب الكرملين: بوتين يبحث مع أردوغان الأزمة السورية والحرب على الإرهاب

>موسكو /أ ش أ/

أفادت الرئاسة الروسية (الكرملين) بأن الرئيس فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره التركى رجب طيب أردوغان مسائل تتعلق بتسوية الأزمة السورية والحرب على الإرهاب والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية الجمعة، عن المكتب الصحفى للكرملين - فى بيان أصدره يوم - إن الجانبين تبادلا وجهات النظر بصورة بناءة، وتم الاتفاق على وجه الخصوص على مواصلة الحوار الفعال بين وزارتى الخارجية والدفاع والمخابرات الروسية والتركية، بهدف ضمان تنسيق الجهود فى مكافحة الإرهاب الدولي.

 

وأضاف البيان: "نوقشت القضايا الروسية - التركية الراهنة، السياسية والتعاون التجارى والاقتصادي، بما فى ذلك الاتصالات الثنائية القادمة على مختلف المستويات".


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