غدا.. "تشريعية البرلمان" تبدأ مناقشة قوانين "الوطنية للانتخابات" و"الإجراءات الجنائية"

كتب محمود حسين

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ثلاثة اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.

وتناقش اللجنة غدا، الأحد، مشروع قانون مقدم من بعض النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومشروعا قانونين مقدمين من العضوين: هشام والى مؤمن، ومحمد عطية الفيومى، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) فى ذات الموضوع.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ومشروعا قانونين مقدمين من العضوين: محمد كمال مرعى، ومحمد عطية الفيومى، وآخرين، (أكثر من عُشر الأعضاء) فى ذات الموضوع.

وفى اجتماعها يوم الاثنين، تستكمل اللجنة التشريعية نظر مـشـروعى قـانـونين مـقـدمين مـن العضوين: نادية هنرى بشارة، أحمد حلمى سعيد، وآخرين، بـشأن تعـديـل بعض أحكام قـانـون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، وتناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ومشروعا قانونين مقدمان من السيدين العضوين: محمد فرج عامر، وعلاء عابد، وآخرين (أكثر من عُشر الأعضاء) فى ذات الموضوع.

وتعقد اللجنة التشريعية اجتماعا الثلاثاء المقبل، لاستمرار نظر مـشروع قانـون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الرياضة، بالاشتراك مع لجنة الشباب والرياضة.