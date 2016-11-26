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المنتخب العسكرى يطلب جوازات 3 أهلاوية قبل كأس العالم

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المنتخب العسكرى يطلب جوازات 3 أهلاوية قبل كأس العالم المنتخب العسكرى يطلب جوازات 3 أهلاوية قبل كأس العالم

>كتب محمد عراقى

طلب الجهاز الفنى للمنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر، أوراق وجوازات سفر الثلاثى حسام عاشور، وعمرو جمال، وسعد سمير، لاعبى الأهلى، تمهيدًا لمشاركتهم فى كأس العالم العسكرى، المقرر إقامته فى شهر يناير المقبل بسلطنة عمان.

ويترقب العسكرى موقف الثلاثى من الانضمام للمنتخب الأول قبل إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها فى الجابون، وسيتم ضمهم على الفور حال عدم اختيار الأرجنتينى هكتور كوبر المدير الفنى للفراعنة لهم بالمعترك الأفريقى، خاصة بعد مشاركتهم فى معسكر المنتخب العسكرى الأخير بالإسكندرية.


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مصر 365

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