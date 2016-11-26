الجبورى: ما تعرضت له المرأة العراقية على يد "داعش" صور بشعة للعنف

بغداد أ ش أ

وصف رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى ، ما تعرضت له المرأة في العراق على يد مجموعات الإرهاب وتنظيم(داعش) من انتهاكات بأنها " شكلت صور بشعة للعنف ضد المرأة العراقية" وأثرت بشكل سلبى كبير على كيانها.

وقال الجبورى، في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي اليوم الجمعة بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، إن العنف ضد المرأة يشكل ظاهرة سلبية من مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان وهى منتشرة في عدد من المجتمعات ولا تتقيد بحدود إقليمية أو دينية.. مؤكدا أهمية دور المرأة فى المجتمع العراقي لما تقدمة من تضحيات.

وشدد على ضرورة القضاء على العنف ضد المرأة وايجاد برامج خاصة لتوعيتها من أجل مواجهة تحديات التى تتعرض لها، لافتا إلى أن الإسلام نبذ العنف فى جميع صوره وأشكاله وأعطاها حقوقها كما نهى عن الغلظة فى معاملتها.