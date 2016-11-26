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اليوم.. محاكمة "مستريح" الأميرية المستولى على 120 مليون جنيه من المواطنين

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اليوم.. محاكمة "مستريح" الأميرية المستولى على 120 مليون جنيه من المواطنين اليوم.. محاكمة "مستريح" الأميرية المستولى على 120 مليون جنيه من المواطنين

>كتبت ندى سليم

تنظر جنح مستأنف الأميرية، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، السبت، محاكمة المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 120 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى عدد من المشروعات الوهمية، فى حلقة جديدة من مسلسل "المستريح" الذى تفشى بين المواطنين بمختلف المحافظات.

وكان ضحايا المتهم تقدموا ببلاغ إلى قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام "أ. ح" صاحب محال تجارية بمنطقة الخصوص، بإيهام المبلغين باستثمار أموالهم فى الأعمال التجارية، التى يعمل بها بفائدة أعلى من فائدة البنك، على الفور استجاب المواطنون وسحبوا أموالهم من البنوك، التى تقدر بنحو 120 مليون جنيه أعطوها له بحجة توظيفها.


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