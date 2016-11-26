بالفيديو: الموسيقي حسام الصعبي يحول الـ "دو ري مي" إلى موال

حوّل الموسيقي اللبناني حسام الصعبي نوتات الـ"دو ري مي" التي تبدأ في أغنيته "قلبي بعدو معاك" إلى موال لافت.

وشرح حسام في اتصال لـ"سيدتي نت" معه الفكرة بأنها أتت فجأة على رأسه وقضت بأن يغنّي النوتة الموسيقية، فيما لم يكن يريد أن تكون أغنية كاملة كالتي نشهدها في السوق كون الفكرة غريبة، ولم يسبق أن قام بها أحد من قبل. وبعدها يقول الصعبي: "طلبت من الشاعر محمد الدايخ أن يصف لي كلمات مناسبة للنوتة لأغنيها".

وبالنسبة إلى صوت الفتاة التي تدعى ليزا ساهكيان قال: "أعطت روحاً جميلة للأغنية، وهي ليست بمغنية بل كانت تهتمّ بالعزف على آلة الـ"Flutte"، وما حصل كان صدفة، وكانت النتيجة رائعة".

وفي ما يتعلّق بالكليب، أشار حسام إلى أنه صوّر بطريقة بسيطة في منطقة الجميزةن في وسط بيروت، وببساطة تحت عدسة كلّ من محمد دايخ ولمياء غندور.

يُذكر أخيراً أنّ حسام لا يزال جديداً في عالم الغناء، وسبق له أن تعاون مع عدد لابأس به من الفنانين، إذ لحّن ووزّع للفنان أنور الأمير أغنيتي "لو بدها تشتي" و أغنية "جمالو" للفنان جاد خليفة. ومن المفترض أن يكون له عمل قريب مع النجم جوزيف عطية في ألبومه المقبل والفنانة أمل حجازي.

شاهدوا فيديو كليب أغنية "قلبي بعدو معاك".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي