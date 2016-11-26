إبن شاروخان يداً بيد مع عليا بهات من أجل Dear Zindagi

يستعد النجم العالمي شاروخان Shah Rukh Khan لإطلاق فيلمه الجديد "Dear Zindagi" اليوم الجمعة في دور العرض السينمائية بالهند، وتشاركه في البطولة النجمة الشابة عليا بهات Alia Bhatt.

شاروخان وعليا يروجان للفيلم منذ فترة، ولكن الجديد أن نجل شاروخان الثالث أبرام، سافر معهما للمشاركة في دعاية الفيلم، وقد شوهد في المطار وهو يمسك بيد عليا أثناء عودتهم إلى مومباي.

وقالت عليا بهات إنها استفادت جداً من هذه التجربة التمثيلية ومن خبرات نجم عالمي بحجم شاروخان.

يذكر أن شاروخان نشر الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد عبر حسابه الخاص على انستقرام، حيث أطل فيه برفقة عليا على الدرّاجات.

شاروخان وعليا بهات في أوّل إعلان لفيلم "Dear Zindagi"





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