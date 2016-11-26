أخبار عاجلة

مساء dmc - مختار نوح: منذ ثورة 2011 الإرهاب أصبح أكثر نفوذا كما ساهم الإفراج عن المحبوسين الأزمة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إبن شاروخان يداً بيد مع عليا بهات من أجل Dear Zindagi

Google+ Print

الجمعة 25-11-2016 16:56

يستعد النجم العالمي شاروخان Shah Rukh Khan لإطلاق فيلمه الجديد "Dear Zindagi" اليوم الجمعة في دور العرض السينمائية بالهند، وتشاركه في البطولة النجمة الشابة عليا بهات Alia Bhatt.

شاروخان وعليا يروجان للفيلم منذ فترة، ولكن الجديد أن نجل شاروخان الثالث أبرام، سافر معهما للمشاركة في دعاية الفيلم، وقد شوهد في المطار وهو يمسك بيد عليا أثناء عودتهم إلى مومباي.

وقالت عليا بهات إنها استفادت جداً من هذه التجربة التمثيلية ومن خبرات نجم عالمي بحجم شاروخان.

يذكر أن شاروخان نشر الإعلان الترويجي لفيلمه الجديد عبر حسابه الخاص على انستقرام، حيث أطل فيه برفقة عليا على الدرّاجات.

 

شاروخان وعليا بهات في أوّل إعلان لفيلم "Dear Zindagi"

 


لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي