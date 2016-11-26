بالصور.. تامر حسني يغني مع طلاب جامعة مصر الدولية

أحيا النجم تامر حسني، حفل جامعة مصر الدولية بالعبور، وتفاعل معه الطلاب وقاموا بالرقص على أغانية وحرص تامر على زيادة تفاعل الطلاب معه، فسمح لعدد منهم بالصعود إلى المسرح ومشاركته الغناء مما جعل أجواء الحفل حماسية بصورة غير عادية.

قدم حسني العديد من أغاني ألبومه الأخير "عمري ابتدا" وبعض من أغانيه القديمة، ومنها يا مالي عيني، 180 درجة. الحفل من تنظيم شركة "Talent W.M" لصاحبها منظم الحفلات والمنتج وليد منصور.

جدير بالذكر أن آخر حفلات تامر كانت في المدينة العالمية بدبي وشهد الحفل حضور 100 ألف من جمهوره.