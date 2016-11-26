مفاجأة: هل هدد طليق كندة علوش عمرو يوسف؟

في أول ردة فعل منسوبة لطليق النجمة كندة علوش، الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، على خبر زواجها من النجم عمرو يوسف، نُسبت تغريدة للذهبي تحتوي تحذيراً شديد اللهجة ليوسف "من مجرد الاقتراب من كندة"، وقال فارس عبر حسابه بموقع تويتر: "إبتعد عن كنده يا عمرو , إسألها من أكون وهي راح تقولك"..

اللافت أن تاريخ التغريدة 11 نوفمبر الجاري وهو نفس تاريخ عقد القران بالشهر العقاري، ويتردد أن المراسم تمت بحضور المطربة أصالة وابنتها شام وزوجها "طارق العريان"، ويبدو أن هناك صلة قرابة بين شام الذهبي وطليق كندة علوش، وبمجرد علمه بالخبر صدرت التغريدة التي حملت تهديداً لعمرو يوسف.

يذكر أن كندة تطلقت سراً من فارس الذهبي، ويقال انها تعرضت للتعنيف في الفترة الأخيرة من زواجهما ولهذا طلبت الطلاق، وتردد وقتها أنها سترتبط بكاتب مصري شهير اعماله الدرامية صنعت نجوميتها، حيث لم يتصور أحد ارتباطها بعمرو يوسف الذي أعلن أكثر من مرة تفضيله لحياة العزوبية!!

فهل يحدث صراع بين فارس وعمرو على النجمة كندة علوش؟