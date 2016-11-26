أخبار عاجلة

مساء dmc - مختار نوح: منذ ثورة 2011 الإرهاب أصبح أكثر نفوذا كما ساهم الإفراج عن المحبوسين الأزمة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مفاجأة: هل هدد طليق كندة علوش عمرو يوسف؟

Google+ Print

السبت 26-11-2016 00:56

في أول ردة فعل منسوبة لطليق النجمة كندة علوش، الكاتب والسيناريست فارس الذهبي، على خبر زواجها من النجم عمرو يوسف، نُسبت تغريدة للذهبي تحتوي تحذيراً شديد اللهجة ليوسف "من مجرد الاقتراب من كندة"، وقال فارس عبر حسابه بموقع تويتر: "إبتعد عن كنده يا عمرو , إسألها من أكون وهي راح تقولك"..

اللافت أن تاريخ التغريدة 11 نوفمبر الجاري وهو نفس تاريخ عقد القران بالشهر العقاري، ويتردد أن المراسم تمت بحضور المطربة أصالة وابنتها شام وزوجها "طارق العريان"، ويبدو أن هناك صلة قرابة بين شام الذهبي وطليق كندة علوش، وبمجرد علمه بالخبر صدرت التغريدة التي حملت تهديداً لعمرو يوسف.

يذكر أن كندة تطلقت سراً من فارس الذهبي، ويقال انها تعرضت للتعنيف في الفترة الأخيرة من زواجهما ولهذا طلبت الطلاق، وتردد وقتها أنها سترتبط بكاتب مصري شهير اعماله الدرامية صنعت نجوميتها، حيث لم يتصور أحد ارتباطها بعمرو يوسف الذي أعلن أكثر من مرة تفضيله لحياة العزوبية!!

فهل يحدث صراع بين فارس وعمرو على النجمة كندة علوش؟

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي