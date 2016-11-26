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أنجلينا جولي تتوقف عن الأكل.. وتعيش على السجائر

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السبت 26-11-2016 01:08

كشف موقع RadarOnline أن النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie تعيش فترة عصيبة جداً عقب انفصالها عن زوجها الممثل براد بيت Brad Pitt، كما تدخّن بكثرة بسبب الضغط العصبي والنفسي الناتج عن المعركة التي لم تنته بينهما بسبب حضانة الأطفال.

وأضاف مصدر مقرّب من النجمة: "أنجلينا تُدخن كالمدمنين حالياً، رغم أنها خضعت لعميلة جراحية لتتجنب إصابتها بمرض السرطان الذي عانت منه والدتها حتى وفاتها".

وأكد المصدر أن جولي لا تأكل، بل تدخّن فقط، وقد تستهلك علبتين من السجائر يومياً، وذلك بسبب حالة القلق التي تعاني منها، لأن مواجهتها مع براد بيت هي أصعب ما مرت به.

يذكر أن أنجلينا جولي كانت قد عادت للأضواء بشكل رسمي لأول مرة منذ انفصالها عن براد بيت، حيث نشر موقع Dailymail لها سجلته للمحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع إطلاق المحكمة سياسة جديدة لحقوق الأطفال.

 

 


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