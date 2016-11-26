بالصور.. مواطنون بالقليوبية يشكون تحول مدرسة بقرية عزبة زكى لـ"مقلب قمامة"

القليوبية – محمد قاسم

"أنقذوا أولادنا الذين أصيبوا بأمراض خطيرة بسبب تلال القمامة أمام المدارس".. بتلك الكلمات بدأ أولياء أمور تلاميذ مدرسة قرية عزبة زكى الابتدائية التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية يرون تفاصيل مأساتهم وأطفالهم التى يتعرضون لها يوميا والتى كانت نتيجتها إصابة العديد منهم بأمراض خطيرة، بسبب إهمال مسئولى النظافة بالمحافظة وترك تلال من القمامة بالقرية وأمام المدرسة الابتدائية بالقرية مما يعرض حياة أطفالهم للخطر بسبب إصابتهم بالعديد من الأمراض نتيجة انتشار القمامة والحيوانات النافقة أمام المدرسة.

ورصد "اليوم السابع" مأساة الأهالى الذين أكدوا أنهم تقدموا بعدة شكاوى للمسئولين بسبب تراكم القمامة والحيوانات النافقة أمام مدرسة سعد بن أبى وقاص الابتدائية بقرية عزبة زكى وتسببت فى انتشار الأمراض بين المواطنين الذين يعيشون فى تلك القرية وخصوصا التلاميذ الذين يترددون يوميا على بسبب الاهمال وعدم توفير بيئة نظيفة لهم لحمايتهم من الأمراض والأوبئة. وناشد الأهالى اللواء عمرو عبد المنعم محافظ القليوبية ورئيس مدينة بنها بسرعة التدخل وإنقاذ حياة التلاميذ من الأمراض الناتجة عن انتشار تلال القمامة أمام مدرسة أولادهم بقريتهم وتكليف مسئولى النظافة بسرعة إزالة تلك القمامة.