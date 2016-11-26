تناول الشاى والحمضيات يحمى من سرطان المبايض

كتبت نهى طارق

سرطان المبايض من أخطر أنواع السرطانات التى تصيب السيدات، وتشخيصه فى وقت مبكر أمر فى غاية الصعوبة، والشىء الوحيد الذى يمكن القيام به فى مجال الكشف المبكر عن هذا المرض هو إجراء فحوص السرطان. وهناك العديد من الإجراءات الوقائية التى يمكن اتخاذها والتى رصدها موقع Healthiest Mind.

1- تقليل تناول اللحوم الحمراء

ينصح الأطباء التقليل من تناول اللحوم الحمراء، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن اتباع نظام غذائى به نسبة مرتفعة من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد بشكل كبير من احتمال الإصابة بسرطان المبيض. ووجدت إحدى الدراسات التى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا به كميات لحوم حمراء كبيرة عرضة للإصابة بسرطان المبايض بنسبة 50%.

2- تناول الشاى

قد اكتشفت الأبحاث أن بعض المركبات الموجودة فى الشاى يمكن أن تحسن بشكل ملحوظ الصحة العامة، وتقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بشكل كبير وتعرف هذه المركبات "الفلافونويد"، كما أن هذه المركبات تقوى الجهاز المناعى وتحد من الإصابة بالالتهاب فى جميع أنحاء الجسم.

ووجدت الدراسة أن شرب كوبين من الشاى الأسود يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة تصل إلى 31٪. والشاى الأخضر هو أيضا أداة وقائية قوية لاحتوائه على مركبات تعرف باسم بوليفينول تمنع بعض أنواع السرطان منها سرطان المبيض.

3- الإكثار من الحمضيات

تحتوى الفواكه التى بها نسبة من الحمضيات مثل البرتقال والليمون والجريب فروت نسب كبيرة من مركبات الفلافونويد. وهذه المركبات هى مجموعة المواد الغذائية التى تضم العديد من الخصائص المضادة للسرطان، فهى تمنع نمو الخلايا السرطانية وتوقف نشاطها. وتشير الأبحاث إلى أن تناول كوب من عصير البرتقال يوميا قد يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان المبيض.