Bici Carpaccino تمزج بين العصور الوسطى والعصر الحالي في مجموعة أزيائها الجديدة

رسومات فنيّة من العصور الاوروبية الوسطى ممزوجة،بقصات من العصر الحالي، مزيّنة بأفخم أنواع الريش والنحاس والأقمشة الفاخرة التي تعطي طابعاً ملكياً بإمتياز. فهذة المجموعة استوحت من قصة ملكة آتيه من هذه العصور الذهبية تاركتاً عالمها الماضي، لكي تعيش الآن في الحاضر ولكي تتميز عن اي امراه اخرى في طريقة لباسها اضافت بعض اللمسات التي أتت بها من العصر الذهبي.

إنها مجموعة Time Capsule أو "آلة الزمن" التي أطلقتها دار أزياء BICI Carpaccino للمصممة باسمة سالم، التي قالت عن هذه المجموعة: "هذه القطع أزليّة. وتستطيع أيّة سيّدة إختيارها لأن ارتدائها سهل والمواد الموجودة فيها لا تضايقها ولا تؤثر على حركتها أينما تواجدت، بل تظهرها ب look راقي وتميزها عن الآخرين. حتى أنّ الخياطة راقية والقصّات بسيطة وغير معقّدة ورُسم عليها لوحات فنيّة مستوحات من القرون الذهبية.

مجموعة Time Capsule عبارة عن تصاميم طغى عليها الوان الأسود، البوردو والذهبي. أما الأقمشة فهي الأورغانزا الحرير، الجلد والشيفون، إضافة الى بعض المواد المستعملة في التصاميم وهي النحاس والريش. فنرى في الصور ان القطع تظهر المرأة بطريقة راقية وبعيدة عن الابتزال اضافة الى انها تعطي أنوثة طاغية للجسم.