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مهاب مميش: 66 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الـ10 الأخيرة

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مهاب مميش: 66 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الـ10 الأخيرة مهاب مميش: 66 مليار جنيه إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الـ10 الأخيرة

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس، حققت خلال الـ10 أشهر الماضية من العام الحالى 2016، إيرادات بلغت 3 مليارات و753 مليونا و800 ألف دولار أمريكى بما يزيد عن 66 مليار جنيه مصرى.

 

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس عبور 9745 سفينة للمجرى الملاحى للقناة خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالى من يناير، وحتى أكتوبر بحمولات بلغت 561 مليونا و500 ألف طن، بالإضافة إلى عبور 2504 ناقلات بترول خلال تلك الفترة محملة بـ 99 مليونا و500 ألف طن من النفط الخام.

 

وأضافت التقارير أن قناة السويس حققت خلال شهر أكتوبر الماضى إيرادات بلغت 418 مليونا و100 ألف دولار مقابل عبور 1440 سفينة متنوعة بحمولات بلغت 82 مليون طن من بينها 349 ناقلة نفط حمولتها 14 مليونا و800 ألف طن.


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