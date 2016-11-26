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منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم

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منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم منتخب الشاطئية يواجه لبنان وديا اليوم

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

يخوض اليوم السبت منتخب للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق أولى مبارياته الودية أمام منتخب لبنان استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية بنيجيريا فى الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر.

اختار أحمد عبد الرازق المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية 11 لاعبا لمواجهة لبنان ودياً 3 مباريات ببيروت أيام 26 و28 و30 نوفمبر الجارى، و هم: محمد فوزى و زيزو و مصطفى أحمد و مصطفى سمير و أحمد أبو سريع و إسلام أحمد و حسان محمدو  محمد عبد اللهن  و معتز بالله و مؤمن الشاذلى وعلاء صبحى و أحمد ناصر.

 

 


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