أخبار عاجلة

مساء dmc - مختار نوح: منذ ثورة 2011 الإرهاب أصبح أكثر نفوذا كما ساهم الإفراج عن المحبوسين الأزمة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«وزير العمل» يتفقد أربعة مواقع خاصة بالتأهيل الشامل والمسنين والرعاية

Google+ Print
«وزير العمل» يتفقد أربعة مواقع خاصة بالتأهيل الشامل والمسنين والرعاية «وزير العمل» يتفقد أربعة مواقع خاصة بالتأهيل الشامل والمسنين والرعاية

تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أمس، أربعة مواقع تابعة لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، بدأها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بمدينة الرياض، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للنزيلات.

وشدّد الوزير، خلال لقائه القائمين على الدار على ضرورة مواصلة تحسين وتطوير الخدمات، ومضاعفة الجهد في سبيل الوصول إلى خدمات نوعية ومميزة تعود بالنفع على نزيلات الدار، وتفعيل الجانب الاجتماعي بين النزلاء وذويهم.

ووقف الحقباني ميدانياً على العيادات الاستشارية التأهيلية الشاملة، حيث شاهد خلالها البرامج التوعوية والاجتماعية المقدمة لمستفيدي ومستفيدات دور الرعاية، في حين تجول في مركز التأهيل الشامل للإناث بمدينة الرياض، التقى خلالها القائمين على المركز، الذين أطلعوا الوزير على المرافق والأقسام التي يضمها المركز، كما استمع إلى شرح عن البرامج والخدمات المقدمة في المركز، كذلك انتقل في جولته التفقدية إلى دار التربية الاجتماعية بمحافظة الدرعية، حيث استمع إلى شرح من القائمين على الدار، ووجه بمضاعفة الجهد للوصول إلى أفضل الخدمات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية