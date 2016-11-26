«وزير العمل» يتفقد أربعة مواقع خاصة بالتأهيل الشامل والمسنين والرعاية

تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني أمس، أربعة مواقع تابعة لقطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة، بدأها بدار الرعاية الاجتماعية للمسنات بمدينة الرياض، حيث اطلع على سير العمل والخدمات المقدمة للنزيلات.

وشدّد الوزير، خلال لقائه القائمين على الدار على ضرورة مواصلة تحسين وتطوير الخدمات، ومضاعفة الجهد في سبيل الوصول إلى خدمات نوعية ومميزة تعود بالنفع على نزيلات الدار، وتفعيل الجانب الاجتماعي بين النزلاء وذويهم.

ووقف الحقباني ميدانياً على العيادات الاستشارية التأهيلية الشاملة، حيث شاهد خلالها البرامج التوعوية والاجتماعية المقدمة لمستفيدي ومستفيدات دور الرعاية، في حين تجول في مركز التأهيل الشامل للإناث بمدينة الرياض، التقى خلالها القائمين على المركز، الذين أطلعوا الوزير على المرافق والأقسام التي يضمها المركز، كما استمع إلى شرح عن البرامج والخدمات المقدمة في المركز، كذلك انتقل في جولته التفقدية إلى دار التربية الاجتماعية بمحافظة الدرعية، حيث استمع إلى شرح من القائمين على الدار، ووجه بمضاعفة الجهد للوصول إلى أفضل الخدمات.