العيادات التخصصية تعالج 3055 مريضاً بالزعتري

قدمت العيادات التخصصية السعودية العلاج لأكثر من 3055 مريضًا من اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن خلال الأسبوع الـ 203.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية د. حامد المفعلاني أن العيادات السعودية في مخيم الزعتري عملت خلال الأسبوع الماضي على رفع مستوى جاهزيتها الطبية استعدادًا لمواجهة التقلبات الجوية، وذلك بتقديم العلاج والرعاية الطبية المناسبة للأشقاء السوريين، إضافة للتعزيز من استعداد الوحدات المساندة للعيادات مثل الصيدلية والمختبر وقسم الأشعة وغيرها من الأقسام.

وأكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية د. بدر السمحان أن الحملة تقدم جهدًا كبيرًا لتحسين الأوضاع الصحية العلاجية منها والنفسية للأشقاء اللاجئين السوريين، مضيفًا أن الحملة تولي رعايتها الكبيرة للأشقاء السوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمصابين وتعمل دومًا على تقييم حالاتهم المرضية وتقدم لهم العلاج المتكامل واللازم لهم.

وأضاف السمحان أنه بالرغم من ارتفاع أعداد اللاجئين السوريين في المخيمات إلا أن الحملة تقدم دائمًا مساعداتها المختلفة وتغطي احتياجات جميع الفئات العمرية من اللاجئين السوريين والتي تشمل المجالات الإنسانية وتعمل على التواصل معهم بشكل دائم لتقييم حاجاتهم وتلبيتها.