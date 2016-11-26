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الملك كارل جوستاف يُكرم قائداً كشفياً

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الملك كارل جوستاف يُكرم قائداً كشفياً الملك كارل جوستاف يُكرم قائداً كشفياً

كرم جلالة ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي كارل جوستاف السادس عشر، القائد الكشفي غانم بن عبدالله آل غانم مشرف النشاط الكشفي بتعليم وادي الدواسر، كأحد أبطال رسل السلام لتحقيقه أعلى معدل في تسجيل عدد المشروعات والمبادرات التطوعية في المشروع الكشفي العالمي «رسل السلام»، والتي بلغت 42 مشروعاً مجتمعياً في العام 2016.

وكان القائد الكشفي آل غانم قد حظي بتكريم مماثل في يوليو عام 2014 لتحقيقه أعلى معدل في تسجيل عدد ساعات العمل التطوعي، وكرم في حينه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية آنذاك.

وعدّ الغانم ذلك التكريم تكريماً للقيادات الكشفية بالمملكة جميعاً حيث يعملون لتحقيق رؤية وأهداف ورسالة المشروع الذي يجد اهتماماً ودعماً من حكومة الرشيدة، مشيداً بالدعم الذي تجده الكشافة السعودية من ولاة الأمر حتى جعلها تتبوأ مركز الصدارة في كثير من المواقع وخاصة في مشروع رسل السلام الذي انطلق من المملكة.

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