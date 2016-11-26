الربيعة: مركز الملك سلمان يوحد جهود المملكة الإغاثية والإنسانية

أوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعــة، أن إنشاء المركز جــــاء بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رائد العمل الخيري في المملكة، ومؤسس المشروعات الإنسانية التي رسّخت مفهوم التكافـــل الاجتماعي بين أبناء الوطن حيث جُبل على أعمال البر والإحســان منذ نشأته وبعـــد توليه مقاليد الحكم ارتأى -رعاه الله- توحيد جهـود المملكة العربية السعودية الخيّرة فــي تقديم المساعدات وأعمال الإغاثــــة الإنسانية تحت مظلة واحــدة وليكون المركز منارة دولية للإغاثـــــــة والأعمال الإنسانية ورسالة واضحـــة للعالم أن هذا الوطن عنوان للسلم والسلام والحرص على حياة الإنسان وكرامته وديدنه بذل الغالي والنفيس لرفع المعاناة ومساعدة الشعوب والمجتمعات المتضررة, وفق القانون الدولي بعيدًاعــــــن أي دوافــــع أو أهداف سياسية وليعكس ما يوليه - حفظه الله - من اهتمام بالــــــغ بالعمل الإغاثي والإنساني.

السعودية أكبر داعم للجمهورية اليمنية منذ تأسيسها وتستضيف مئات الآلاف من الأشقاء اليمنيين

وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده أول من أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة بلندن، إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين ببذل جميع الإمكانات لدعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في مختلف دول العالم من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

المساعدات والخدمات الإنسانية للمركز وصلت إلى 30 دولة في أربع قارات

وبين أن افتتاح المركز تزامن مع بداية الأزمـــة في اليمن، وبحكم الروابط الأخـــوية والعلاقات الأزلية بين البلدين حرصـــت المملكة من منطلق مسؤوليتها أن تقدم الدعــــم والمساندة للأشقاء فــــــي اليمن مشيرًا إلى أن المملكـــــة تعد أكبر داعــــم للجمهورية اليمنية منذ تأسيسها فــــي جميع المجالات وستواصل مد يد العون لها فــــــي الأزمة التي تمــــر بهــــا، لــــــذا بادر المركز بتنفيذ نحو 98 مشروعًا رئيسيًا فــــــي اليمن الشقيق بالتعاون مــــــع 73 شريكًا.

مبينًا أن المركز مستمر في دعم الجهود لتخفيف المعاناة عــــن الشعب اليمني لجميع فئاته الأطفال والنساء واللاجئين منهم في الدول المجاورة.

وقال: إن المملكة تستضيف مئات الآلاف من الأشقاء اليمنيين.

وأفــــــــاد معاليه أن المركز يتعاون مــــع بعض الجهات منها وزارة التنمية الدولية البريطانية التي ساعدت المركز فــــــي التنسيق مــــع المنظمات الدولية المختلفـــة فــــي جهود الأعمال الإغاثية وتبادل الخبرات، والتي تأتي الزيارة الحاليــــة تلبية لدعوتها.

كما استعرض جهود المركز في مختلف دول العالم، وما قدمه من مساعدات وخدمات إنسانية للعديد من الدول وصلت إلى 30 دولة في أربع قارات.

وأبان المستشار بالديوان الملكـــــي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فــــي معرض إجابته على أسئلة الصحفيين أن المملكة أنفقت على أعمال الإغــــــاثة الإنسانية بما يتجاوز المعدل المتفق عليه دوليًا.

وقدم الدكتور عبدالله الربيعة الشكر لسمو سفير خــــــادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة على جهــــوده في دعم مهمة وفــــد المركز فـــي زيارته إلى المملكة المتحدة.

رئيس مركز الملك سلمان خلال المؤتمر الصحافي