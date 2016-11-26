٢١٦ حادثاً مرورياً بالرياض تزامناً مع المطر

شهدت مدينة الرياض وقوع ٢١٦ حادثاً مرورياً نتج عنها سبع إصابات، تزامناً مع هطول الأمطار التي شهدتها العاصمة يوم أمس.

وأوضح العقيد سعد بن مناحي القحطاني رئيس مركز القيادة والتحكم بمرور الرياض، أن المركز تلقى ما مجموعه ٣٠٥٧ اتصالاً شاملاً منها للإبلاغ عن عدد المواقع التي شهدت تجمعات مياه بلغت سبعة مواقع تم تمريرها للجهات المعنية، كما تلقى المركز المروري بلاغات لخدمات عامة وطلب مساعدة والإبلاغ عن بعض الحالات في شوارع وطرقات مدينة الرياض تم التعامل معها من قبل الفرق الميدانية.

ودعا العقيد القحطاني كل من تعرض إلى حادث مروري، إلى إزاحة وإخراج المركبات عن الطريق ومن ثم الإبلاغ عن الحادث، مناشداً قائدي السيارات إلى الحد من الخروج خاصة وقت هطول الأمطار وتوخي الحذر أثناء القيادة وقت هطول الأمطار وعدم الدخول في المستنقعات المائية وتجمعات المياه.