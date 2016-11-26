حظك اليوم برج الحوت 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعرض لنزلة برد شديدة

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بأنه حساس للغاية ومخلص خاصة فى علاقته بالأصدقاء حيث يمنحهم اهتمامًا كبيرًا ويتعامل مع مشاكلهم وكأنها مشكلته الخاصة، ويتميز أيضًا بسعيه الدائم نحو الاستقلال وبالإبداع الشديد.

برج الحوت على الصعيد المهني:

تحتاج لمزيد من التعاون مع أصدقائك فى العمل وتحسين علاقتك بهم ، فالقيادة لا تأتى بتكرار المشاكل والضغوطات المهنية ، تعلم أصول الإدارة أولاً حتى لا تتعرض للنقد المستمر.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحتاج الى شريك حياتك فى اوقات حزنك ومشكلاتك والاستماع لكلمات الحب والمواقف التى تثبته حبه لك واستعداده للوقوف بجانبك ومساعدتك، فلا تعزل نفسك عنه فى الأوقات الصعبة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تتعرض لنزلة برد شديدة خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع تقلبات الأجواء، فاحرص على ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

قد تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك عندما تشعر بأنه بدأ يبتعد عنك بسبب تصرفاتك التى تخذله دائماً ، فإذا كنت جاداً فى علاقته به فاحرص على استمرار العلاقة.