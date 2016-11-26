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حظك اليوم برج العقرب السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى

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حظك اليوم برج العقرب السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى حظك اليوم برج العقرب السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى

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من اكثر الأبراج الغامضة التى لا يمكن ان تصرح بكل ما بداخلها وتحاول دائماً أن تحتفظ بجانب خفى عن باقية المحيطين به مهما كانوا قريبين على قلبه، لذلك يجب ان تدرسه كثيراً وتقرأ عنه أكثر إذا كنت تود الارتباط به.

 

برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم ستكون قادرا على التوصل لحلول ناجحة للمشاكل المالية التى تواجهها من أيام، وستأخذ الخطوات الأولى الضرورية لتنيفذ هذا الحل، ولكن المسار الذى اخترته لحل هذه المشكلة من الممكن أن ينعكس بالسلب على مسار حياتك المهنية وهو خيار صعب للغاية.

 

على الصعيد العاطفى:

يمكنك أن تظهر لشريكك الحب والرومانسية من خلال لفتات بسيطة لا يشترط أن تكون الهداية باهظة الثمن من بينها. بعض خططك المفاجئة للاحتفال بشريكك تقابلها عقبات صغيرة فى التنفيذ ولكن لا تيأس فما تفعله يؤثر كثيرًا على العلاقة بينكما.

 

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى الذهاب لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى خاصة ان الأدوية التى كنت تتناولها خلال الفترة الماضية ليست فعالة بشكل كبير، وحاول أن تستعين باليوجا والتأمل للتخفيف عنك.

 

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

لديك شخصية موهوبة مثيرة للإعجاب وستحصل على الضوء أمام الجميع اليوم ولكن هذا يؤجج بعض المشاعر السلبية من المحيطين بك فى المكان الذى تسرق الأضواء فيه.


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مصر 365

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