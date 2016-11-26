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حظك اليوم برج القوس السبت 26 /11 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شجع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة

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حظك اليوم برج القوس السبت 26 /11 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شجع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة حظك اليوم برج القوس السبت 26 /11 /2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. شجع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة

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برج القوس من الأبراج النارية، فمولود برج القوس عاشق للحرية وعقلانى كما أنه مفعم بالحيوية ومتعدد المواهب، كما يمتلك الشجاعة وحب استطلاع واكتشاف كل ماهو جديد، ويتسم بنظرته التفاؤلية رغم تحطم آماله فى بعض الأحيان .

 

برج القوس على الصعيد المهنى

التجارب العملية التى تخوضها ستزيد اليوم ويجب الاستفادة من هذا وتشجيع الآخرين لتحصل على دعمهم وقت الحاجة.

 

القوس على الصعيد العاطفى

تستطيع أن تضع حداً للماضى وتبدأ حياة جديدة فيمكنك الآن المضى قدما نحو حياة جديدة.

 

القوس على الصعيد الصحى

الآن لديك ما يكفى من الطاقة للتغلب على جميع العقبات والتحديات وقد تلجأ إلى استهلاك الوجبات المفضلة التى سبق وأعددتها.

 

توقعات علماء الأبراج

يشير الفلك إلى عوائق غير متوقعة تأتى فى مسارك الخاص، فقد تتعرض لاضطرابات تكون عقبة تؤثر على انتاجيتك ومزاجك وقد يصل الامر إلى توقف مشروع خاص بك.


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مصر 365

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