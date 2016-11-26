حظك اليوم برج الميزان السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. تفكر فى ترك عملك

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على كل الأصعدة، الذين يتمتعون ببعض الصفات مثل التردد خصوصًا فى القرارات الصعبة ولكنهم على مستوى الحياة أبسط من ذلك بكثير.

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفى..

كثير من الأمور البسيطة فى علاقتك بشريك حياتك تصيبك بالإنفعال والمشادات الكلامية ، وذلك يؤثر سلباً على علاقتكما ويهددها بالفشل وسرعة الإنتهاء.

الميزان على الصعيد المهنى ..

تفكر كثيراً فى ترك عملك ، ولكن لا تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الحصول على وظيفة أخرى ترضى أهدافك وطموحك ، فعملك الحالى لا يناسب مواهبك.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول التقليل من المشروبات المليئة بالكافيين ، واستبدلها بالعصائر الطبيعية والفواكه الطازجة ، وعليك التقليل من شرب القهوة يومياً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

مشكلات عديدة مع شريك حياتك بسبب اختلاف طباعكما وعدم التفاهم بينكما وتكرار المواقف السيئة دائماً ، فحان الوقت لاتخاذ قرار حاسم فى هذه العلاقة.