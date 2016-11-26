أخبار عاجلة

مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: ربط الكهرباء بين مصر والسعودية يعطي نتائج جيدة بسبب اختلاف وقت الذروة -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: السوق الموحد للطيران في أفريقيا يعتبر مشروع الريادة في القارة السمراء -
محمود طاهر يهنىء «يد الأهلي» بالسوبرالإفريقي.. ويشيد باللاعبين -
محمود فايز: جمهور الأهلي وراء الفوز بالسوبر -
مساء dmc - د/ إلهام إبراهيم: أنجزنا مشروع ممر يمتد من القاهرة وحتى كيب تاون بجنوب أفريقيا -
مساء الأنوار: لقاءات مع لاعبي النادي الأهلي لكرة اليد عقب فوزهم ببطولة كأس السوبر الإفريقي -
مساء dmc - كلمة وزير الخارجية الروسي في مجلس الأمن .. يتهم بريطانيا بتمويل جماعات إرهابية -
مساء dmc - مندوب مصر في مجلس الأمن: الحرب في سوريا خلقت ملاذآ آمنا لعشرات الآلاف من الإرهابيين -
ملكة جمال وهذه بداية تعارفهما.. سارة شاهين «الزوجة الثانية» لعمرو واكد -
مساء dmc - أهم تصريحات وزير الخارجية في اجتماع لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. تفكر فى ترك عملك

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. تفكر فى ترك عملك حظك اليوم برج الميزان السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى.. تفكر فى ترك عملك

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الميزان على كل الأصعدة، الذين يتمتعون ببعض الصفات مثل التردد خصوصًا فى القرارات الصعبة ولكنهم على مستوى الحياة أبسط من ذلك بكثير.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى..

كثير من الأمور البسيطة فى علاقتك بشريك حياتك تصيبك بالإنفعال والمشادات الكلامية ، وذلك يؤثر سلباً على علاقتكما ويهددها بالفشل وسرعة الإنتهاء.

 

الميزان على الصعيد المهنى ..

تفكر كثيراً فى ترك عملك ، ولكن لا تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الحصول على وظيفة أخرى ترضى أهدافك وطموحك ، فعملك الحالى لا يناسب مواهبك.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول التقليل من المشروبات المليئة بالكافيين ، واستبدلها بالعصائر الطبيعية والفواكه الطازجة ، وعليك التقليل من شرب القهوة يومياً.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

مشكلات عديدة مع شريك حياتك بسبب اختلاف طباعكما وعدم التفاهم بينكما وتكرار المواقف السيئة دائماً ، فحان الوقت لاتخاذ قرار حاسم فى هذه العلاقة.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الخميس 13/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى