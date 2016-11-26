حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 26/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى.. برج الميزان هو الأكثر حظا فى العمل

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق ولكن برج الأسد هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الجدى 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد المهني:

يبدو أنك قادر على القراءة فى ما بين السطور خلال هذه المرحلة من الزمن وهو ما يجعلك تراجع كافة الأعمال التى أنجزتها خلال ألآونة الأخيرة وسوف تكون قادرًا على معرفة طرق جديدة لتجعل عملك يصبح على نحو أفضل، ولكن حالتك المالية ستكون صعبة.

على الصعيد العاطفى:

لا تقيد شريك حياتك وتحبسه فى قالب معين ولا تسمح له أن يفعل معك الأمر نفسه وإن لم تنجحا فى تقبل بعضكما البعض بشخصيتكما المميزة فمن الأفضل أن تنفصلا عن بعضكما البعض لأن هذا يضر بكما كثيرًا.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

تشعر بالاكتئاب دون سبب اليوم وسيكون من الصعب عليك أن تحافظ على مزاجك المرح اليوم ولذلك من المهم أن تتجنب الانفراد بنفسك طويلاً اليوم وإلا ستتفاقم الحالة سوءً.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تتوقع مكالمة تليفونية أو رسالة بريدية ستحمل لك الكثير من المفاجآات التى يفترض أن تكون سعيدة لك اليوم

حظك اليوم برج السرطان 26/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني:

هذا هو الوقت المناسب لأن تدعم نفسك وتحتفل بكل الإنجازات والأنشطة التى ساهمت فى نجاحها ومنح نفسك التقدير الذى تستحقه فى العمل فأنت جيد فيه بحق.

ومن المحتمل أن تكون أمامك فرصة لبداية جديدة سواء من خلال مشروع جديد أو فرصة عمل جديدة فحاول أن تبقى على هذه الطاقة إلى النهاية.

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

اعتدت أن تتعامل مع مشاكلك بنفسك ولكن جرب أن تتقاسمها مع شريك حياتك فهذا سيكون مفيدًا جدًا سواء بالنسبة لك أو لعلاقتك بشريك حياتك، كما أنه يمكن أن يدعمك ويقدم لك المساعدة العملية الجيدة.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

اليوم يبدأ وأنت فى صحة جيدة ولكن الأنشطة الكثيرة التى تمارسها فى بداية اليوم تفرض عليك ضرائب جسدية فتشكو شكاوى بسيطة خاصة من جهازك العضلى فحاول إن حدث هذا أن تتجنب العلاجات المنزلية الشعبية وأن تستشير طبيب.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

يمكنك التكهن بسهولة بكل ما هو على وشك الحدوث من خلال قراءة المشهد المحيط بك بذكاء ولكنك قد تقع فى فخ الدخول فى معارك لا تخصك والدخول فى مشادات مع أشخاص عدوانيين.

حظك اليوم برج العقرب السبت 26/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى والمهنى

برج العقرب على الصعيد المهني:

اليوم ستكون قادرا على التوصل لحلول ناجحة للمشاكل المالية التى تواجهها من أيام، وستأخذ الخطوات الأولى الضرورية لتنيفذ هذا الحل، ولكن المسار الذى اخترته لحل هذه المشكلة من الممكن أن ينعكس بالسلب على مسار حياتك المهنية وهو خيار صعب للغاية.

على الصعيد العاطفى:

يمكنك أن تظهر لشريكك الحب والرومانسية من خلال لفتات بسيطة لا يشترط أن تكون الهداية باهظة الثمن من بينها. بعض خططك المفاجئة للاحتفال بشريكك تقابلها عقبات صغيرة فى التنفيذ ولكن لا تيأس فما تفعله يؤثر كثيرًا على العلاقة بينكما.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

تحتاج إلى الذهاب لإجراء فحص كامل لدى أخصائى عصبى خاصة ان الأدوية التى كنت تتناولها خلال الفترة الماضية ليست فعالة بشكل كبير، وحاول أن تستعين باليوجا والتأمل للتخفيف عنك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

لديك شخصية موهوبة مثيرة للإعجاب وستحصل على الضوء أمام الجميع اليوم ولكن هذا يؤجج بعض المشاعر السلبية من المحيطين بك فى المكان الذى تسرق الأضواء فيه.

الميزان

الميزان على الصعيد العاطفى..

كثير من الأمور البسيطة فى علاقتك بشريك حياتك تصيبك بالإنفعال والمشادات الكلامية ، وذلك يؤثر سلباً على علاقتكما ويهددها بالفشل وسرعة الإنتهاء.

الميزان على الصعيد المهنى ..

تفكر كثيراً فى ترك عملك ، ولكن لا تتخذ هذه الخطوة إلا بعد الحصول على وظيفة أخرى ترضى أهدافك وطموحك ، فعملك الحالى لا يناسب مواهبك.

برج الميزان على الصعيد الصحى..

حاول التقليل من المشروبات المليئة بالكافيين ، واستبدلها بالعصائر الطبيعية والفواكه الطازجة ، وعليك التقليل من شرب القهوة يومياً.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

مشكلات عديدة مع شريك حياتك بسبب اختلاف طباعكما وعدم التفاهم بينكما وتكرار المواقف السيئة دائماً ، فحان الوقت لاتخاذ قرار حاسم فى هذه العلاقة.

الجوزاء

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

أمامك كثير من الفرص تنتظرك فى عملك خلال هذه الفترة ، حاول اغتنام الفرص وعدم تضييعها، فستساعدك على تحقيق مزيد من النجاحات والأهداف التى تخطط لها، فقط استغل ذكائك ومواهبك.

برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

حبيبك يحتاج منك الاستماع الجيد والاحتواء والشعور بالأمان ، فلا تهمله كما كنت تفعل فى السابق وإلا سيؤدى ذلك الى فشل العلاقة ، فكر جيداً فى طريقة جديدة للتعامل مع حبيبك.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

جسدك يحتاج مزيد من الراحة والاسترخاء، حاول الحصول على إجازة من عملك لمدة 3 أيام حتى تستطيع المواصلة والاستمرار ، فكل هذه الضغوطات سيكون لها تأثير سلبى على أدائك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

تواجهك بعض المشكلات العائلية الخاصة والتى تتطلب منك التدخل والتفكير فى حلول سريعة ، حاول سماع وجهات نظر الجميع والوصول الى حل وسط يرضى كافة الأطراف.

الحوت

برج الحوت على الصعيد المهني:

تحتاج لمزيد من التعاون مع أصدقائك فى العمل وتحسين علاقتك بهم ، فالقيادة لا تأتى بتكرار المشاكل والضغوطات المهنية ، تعلم أصول الإدارة أولاً حتى لا تتعرض للنقد المستمر.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

تحتاج الى شريك حياتك فى اوقات حزنك ومشكلاتك والاستماع لكلمات الحب والمواقف التى تثبته حبه لك واستعداده للوقوف بجانبك ومساعدتك ، فلا تعزل نفسك عنه فى الأوقات الصعبة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

تتعرض لنزلة برد شديدة خلال الفترة المقبلة ، خاصة مع تقلبات الأجواء ، فاحرص على ارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

قد تفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك عندما تشعر بأنه بدأ يبتعد عنك بسبب تصرفاتك التى تخذله دائماً ، فإذا كنت جاداً فى علاقته به فاحرص على استمرار العلاقة.

برج العذراء حظك اليوم السبت 26/11/2016.. تحكم فى انفعالاتك اليوم

برج العذراء على الصعيد المهنى..

يوم غير موفق على الإطلاق، وبعض الزملاء يحاولون استفزازك بمواقف مفتعلة، حاول أن تتحكم فى انفعالاتك والتزم الصمت حتى تمر من هذا اليوم العصيب.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن الأصدقاء لفترة قصيرة، تحتاج على مشورة الأهل والتفكير جيداً فى الأمور التى تتعلق بالزواج والمشاركات الجادة فى الحياة.

على الصعيد الصحى..

عليك أن تتوقف عن تناول الآيس كريم والمشروبات المثلجة حتى تشفى من مشاكل السعال واحتقان الزور والحنجرة والتزام بتعليمات الطبيب.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أنأن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى اتخذها فى الفترة الماضيةن ولن يقبل العذراء على أى علاقات جديدة لفترة قد تصل إلى شهور.

برج الثور حظك اليوم السبت 26/11/2016.. تحصل على قسط من الراحة

برج الثور على الصعيد المهنى..

لن يكون اليوم أفضل من أمس لكنك ستحصل على قدر من الراحة ربما كنت تنتظره منف ترة طويلة، لكنك ستواجه عدد من المواقف التى ستثير انفعالاتك.

برج الثور على الصعيد العاطفى ..

ابتعد عن كافة الأشياء التى تزعجك، حاول أن تبقى بمفردك هذه الفترة حتى تستطيع التفكير فى حياتك العاطفية التى أهملتها كثيراً فى الفترة الماضية.

على الصعيد الصحى ..

السفر والاستجمام سيساعدوك كثيراً للتخلص من الضفط العصبى والشعور الدائم بالأرق بسبب التفكير فى عدد من المشاكل المهنية والشخصية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برد الثور أن يعيش فى حالة من حالات الشرود الذهنى الذى يميل للبقاء بمفرده ومشاهدة عدد من الأفلام الرومانسية ليتخلص من الضغوط، التى تركت داخله أثر كبير ويحتاج مولود الثور إلى فترة حتى يعود إلى طبيعته.

حظك اليوم برج الأسد السبت 26 /11/2016.. مفاجآت سارة على الصعيد العاطفى

على الصعيد المهنى..

اليوم مناسب لتقديم المقترحات الجديدة والتعبير عن رغبتك فى تقديم محتوى جديد فى عملك، وأفكارك تلقى قبول من رؤسائك وعدد كبير من الزملاء الأكثر خبرة منك.

على الصعيد العاطفى..

انتظر المزيد من المفاجئات السارةمن شريك حياتك، وتتأكد يوماً بعد يوم على أهمية اختيارك للأشخاص فى حياتك بعناية، ولا تخجل من مشاعرك التى تظهر رغماً عنك.

على الصعيد الصحى

حالتك الصحية مستقرة، ولن تعود إلى ما كنت عليه من قبل، وانتظر حتى تتخلص من آثار مشاكل السعال التى أزعجتك كثيراً فى الفترة الماضية.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من حالات الاستقرار المادى والعاطفى، ويتجه الآن لتغيير أهدافه والأنشطة العملية التى تتوقف على حالته المزاجية التى تحسنت كثيراً فى الأيام الحالية.