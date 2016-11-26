لايبزيغ يفوز على فرايبورغ ويعزز صدارته للدوري الألماني

واصل فريق ريد بول لايبزيغ عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم بعد عودته بفوز مهم من هوفنهايم في افتتاح الأسبوع 12 من البونديسليغا. وبهذه النتيجة عزز لايبزيغ موقعه في صدارة الدوري الألماني.استمرت مغامرة لايبزيغ في البونندسليغا، بعد تحقيقه لفوز جديد، جاء هذه المرة أمام مضيفه فرايبورغ 4-1، الجمعة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

فعلى ملعب بادينوفا شتاديون، افتتح الفريق الزائر، متصدر الترتيب والذي لم يخسر أي مباراة حتى الآن (9 انتصارات و3 تعادلات)، التسجيل في وقت مبكر جدا عن طريق الغيني نابي كيتا الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة في أعلى الزاوية اليسرى (2).

وعادل صاحب الأرض مع انتهاء ربع الساعة الأولى بضربة رأس سددها فلوريان نايدرلشتر بإحكام بعد تلقيه كرة عالية من باسكال شتنتسل (15). لكن تيمو فيرنر أعاد التقدم للضيوف بعدما استغل كرة بينية أرسلها الإيطالي-الألماني دييغو ديمي وأكملها الأول يسارية في المرمى (21).

وعاد فيرنر ليسجل هدفا ثالثا لفريقه بعد هجمة مرتدة سريعة أنهاها في الشباك (35)، مصعبا بشكل كبير مهمة الفريق المحلي في التعويض. وفي الشوط الثاني، تابع لايبزيغ أفضليته وحسم اللقاء بالهدف الرابع عبر النمسوي مارسيل سابيتسر وبمساندة من غورسبرغ (79).

وبهذا الفوز رفع لايبزيغ رصيده إلى 30 نقطة مقابل 15 لفرايبورغ العاشر، وابتعد بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الأخيرة الذي يستضيف السبت باير ليفركوزن في لقاء صعب.

هـ.د/ أ ف ب

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