موعد مباراة الزمالك والمقاولون اليوم السبت 26/ 11/ 2016 والقنوات الناقلة

كتب عمرو جاب الله

يستضيف فى الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، فريق الزمالك نظيره المقاولون العرب فى لقاء هام ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس .

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون

من المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك والمقاولون العرب عبر قنوات "On Sport" والنيل للرياضة.

ويدخل الزمالك المباراة برصيد 14 نقطة وله 4 مباريات مؤجلة بينما حصد المقاولون المركز 13 نقطة وليس له مباريات مؤجلة.

3 تعديلات في تشكيل الزمالك

يشهد تشكيل الزمالك أمام المقاولون 3 تعديلات عن تشكيل المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلى حيث سيقوم الزامبى مايوكا الهجوم بدلا من أحمد جعفر فيما سيتواجد باسم مرسى العائد للقائمة على مقاعد البدلاء بالإضافة إلى أيمن حفنى الذى سيغيب عن التشكيل ليشارك الثنائى محمود عبد الرازق شيكابالا و النيجيرى ستانلى خلف مايوكا بعد الاستقرار على خوض المباراة بثلاثى فى مركز وسط الملعب المدافع .

فيما قرر جهاز الزمالك الحفاظ على قوام خط الدفاع بإشراك الثنائى أحمد دويدار ومحمود حمدى فى قلب الدفاع ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى ومحمد ناصف و أحمد دويدار و محمود حمدى و حسنى فتحى فى الدفاع ومعروف يوسف وطارق حامد وإبراهيم صلاح فى الوسط وشيكابالا و ستانلى ومايوكا فى الهجوم .

التشكيل المتوقع للمقاولون

بينما التشكيل المتوقع أن يلعب به المقاولون مكون من:"محمود أبو السعود في حراسة المرمى وأحمد علي ومحمد سمير وإبراهيم عادل ومحمد شوقى غريب في الدفاع وإبراهيم الشايب و خالد عبد الرازق وأحمد الشيمى ومحمد فاروق فى الوسط ومحمد فضل وعمر جمال في الهجوم".