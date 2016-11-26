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موعد مباريات اليوم السبت 26/11/2016 والقنوات الناقلة

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موعد مباريات اليوم السبت 26/11/2016 والقنوات الناقلة موعد مباريات اليوم السبت 26/11/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، حيث تقام ثلاث مواجهات هى الزمالك مع المقاولون العرب وسموحة يلاقى أسوان و المصري يستضيف وادى دجلة.

موعد مباراة سموحة مع أسوان  

تقام مباراة سموحة مع أسوان على برج العرب فى تمام الثالثة إلا ربع عصر اليوم السبت 

موعد مباراة المصرى مع وادى دجلة

تقام مباراة المصرى البورسعيدى مع وادى دجلة على ستاد برج العرب فى تمام السادسة مساء اليوم السبت

موعد مباراة الزمالك مع المقاولون العرب

تقام مباراة الزمالك مع المقاولون العرب على ستاد بتروسبورت فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم السبت

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم السبت قنوات نايل سبورت وأون سبورت


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