الرئيس الأيرلندي يشيد بدور المركز الثقافي الإسلامي بدبلن

زار الرئيس الأيرلندي هيجينز وقرينته المركز الثقافي الإسلامي بدبلن بمناسبة الاحتفالات بمرور 20 عاماً على إنشائه من قبل هيئة آل مكتوم الخيرية.

وكانت فعاليات الاحتفالات قد بدأت يوم 15 نوفمبر الجاري بحضور ممثل لرئيس الجمهورية ووفد من هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية وتستمر لمدة عشرة أيام.

وقام الرئيس الأيرلندي خلال الزيارة بالاطلاع على معرض الفن الإسلامي الذي يضم لوحات وأعمالاً فنية لخط القرآن والخط الإسلامي لكل من الفنان العراقي المقيم في فرنسا الدكتور صلاح الموسوي والفنان الصيني الدكتور حاجي نور الدين أستاذ فن الخط الإسلامي والمحاضر في عدد من الجامعات الصينية والأميركية.

وأعرب الرئيس الأيرلندي في كلمة له خلال الزيارة عن سعادته بزيارة المركز الثقافي الإسلامي، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز العلاقات العميقة مع مختلف الثقافات، معرباً عن شكره للدور الذي قام به المركز في هذا المجال وفي إعلاء قيم التسامح ومشاركته في الحوار لتحسين التفاهم واحترام الثقافات والمعتقدات المختلفة.

ولفت إلى أهمية إيجاد فرص للالتقاء المباشر مع الثقافة الإسلامية لا سيما في هذا المنعطف التاريخي العالمي للتصدي على نطاق واسع ومتزايد لمواجهة ما يسمى بـ«الإسلام فوبيا» أو «الخوف من الإسلام» الذي يغذيها الجهل بالسياسة والتاريخ، معتبراً أن القوالب النمطية لفهم الشرق الأوسط وتحريف التعاليم الإسلامية غير صحيحة فالمواطنون المسلمون والمقيمون اثروا حياة ايرلندا في المجالات كلها.

وألقى الدكتور نوح القدو المدير التنفيذي للمركز، كلمة رحب فيها بالرئيس الأيرلندي وبالحضور وأشار إلى افتتاح أبواب المركز الثقافي الإسلامي عام 1996 بتمويل من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي هيئة آل مكتوم الخيرية، حيث قامت رئيس أيرلندا في ذاك الوقت ماري روبنسون بافتتاح المركز في نوفمبر 1996.

شكر

أعرب الشيخ حسين حلاوة إمام مسجد المركز عن شكره لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتبرعه الكريم الذي جعل إنشاء المركز ممكناً.