حاكم عجمان يشهد احتفالات اليوم الوطني في منطقة المنامة

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مساء أمس، الاحتفال باليوم الوطني الـ 45 للدولة، والذي نظمته المؤسسات الاتحادية والدوائر المحلية وأقيم في متحف المنامة بمشاركة من كافة القطاعات العامة والخاصة في منطقة المنامة التابعة لإمارة عجمان.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بحسن التنظيم والاستقبال، وما شاهده من معروضات ومنتجات وإبداعات فكرية وابتكارية من المشاركين وطلاب وطالبات المدارس وأولياء الأمور.

وأعرب سموه عن سعادته بما تابعه من فقرات وفعاليات نظمت بجهود مشكورة من كل القطاعات الرسمية والخاصة المشاركة، والتي عبرت عن الحب الكبير للقيادة الرشيدة والانتماء للإمارات الغالية وإظهار منجزاتها التاريخية التي تعكس روح الاتحاد بكل معانيها من خلال الفعاليات والأنشطة التراثية وغيرها.

وثمن سموه جهود القائمين على الفعاليات مؤكداً أهمية إبراز الموروث في أجمل صورة وما قدمه السلف ويعكس صورة حلم والدنا المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والسلف رحمهم الله، ممن عاصروا مسيرة الاتحاد وتأسيس الدولة التي شهدت تسارعا تنمويا كبيرا في جميع المجالات.

كما أعرب سموه عن فخره واعتزازه بما قدمه المشاركون في المعرض المقام في متحف المنامة والمنتجات التراثية التي تعبر عن حياة الأجداد والآباء.

وكانت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 45 قد استهلت باستقبال صاحب السمو حاكم عجمان في متحف المنامة من قبل المسؤولين والأهالي في المنطقة، ثم قام سموه ومرافقوه بجولة تفقد خلالها أجنحة الجهات المشاركة ومنها جناح خاص لشرطة عجمان، والذي اشتمل على بعض المعدات الشرطية والابتكارات الجديدة التي كان آخرها الطائرة بدون طيار لمتابعة الطرق والبحث عن المفقودين وإنقاذهم.

كما تفقد سموه باقي الأجنحة ومنها جناح خاص لوزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الاتحادية للكهرباء ومعرض تراثي ضم مجموعة من الأسلحة القديمة والبيت الإماراتي القديم ومجموعة من الآثار المكتشفة.. كما تجول سموه كذلك في أجنحة المدارس المشاركة منها مدرسة ابن حزم للتعليم الأساسي والثانوي ومدرسة النعيمية للتعليم الأساسي ومدرسة مصعب بن عمير وروضة الزهور والمقهى الشعبي والمطبخ الإماراتي والبرزة.

واستمع سموه من القائمين على تلك الأجنحة الى شرح حول الابتكارات التي نفذها الطلاب والطالبات والأهالي. كما تفقد سموه الجناح الخاص بمهنة صيد اللؤلؤ والأدوات المستخدمة وكيفية صناعة أدوات الصيد وبعض الصور المتعلقة بهذه المهنة ونماذج لقوارب الصيد.

جولة

اطلع سموه خلال جولته في المعرض التراثي للأسر المنتجة على أهم المنتجات الخاصة بالتراث والصناعات التقليدية وغيرها.وانتقل سموه ومرافقوه بعد ذلك الى جناح السيارات القديم التي يعود تاريخ تصنيعها الى عام 1943 وحتى وقتنا هذا.