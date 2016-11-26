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جموع غفيرة تشيع الفقيد إلى مثواه الأخير

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جموع غفيرة تشيع الفقيد إلى مثواه الأخير جموع غفيرة تشيع الفقيد إلى مثواه الأخير

شيعت جموع غفيرة جثمان الفقيد الراحل الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، الذي وافته المنية ليلة أول من أمس إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز الستين عاماً.

تقدم المشيعين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والمواطنين وأعيان البلاد.ووري جثمان الفقيد الثرى في مقبرة القصيص عقب الصلاة عليه في مسجد زعبيل الكبير.وعقب الدفن، تلقى أهل وذوو الفقيد التعازي داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

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