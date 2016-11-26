النعيمي والمعلا وسعود بن صقر يشهدون أفراح القاسمي

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، الاحتفال الشعبي الذي أقامه الشيخ عمر بن صقر القاسمي مساء أمس بمناسبة زفاف نجله الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي إلى كريمة الشيخ ماجد بن سعيد القاسمي.

حضر الاحتفال - الذي أقيم بأرض مركز رأس الخيمة للمعارض في منطقة النخيل برأس الخيمة، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة والشيخ حمد بن محمد القاسمي و معالي الشيخ عبد الملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية " جلفار " والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس مجلس ادارة هيئة المنطقة الحرة والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ احمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي والمهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة والشيخ حميد بن عبدالله القاسمي والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا.

والشيخ فاهم بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ أحمد بن حميد القاسمي والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه والشيخ سعود بن خالد بن حميد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي والشيخ ماجد بن سعيد القاسمي وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة من مدنيين وعسكريين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد والشخصيات وأبناء القبائل وجموع من المدعوين.

وقدمت فرق جمعيات رأس الخيمة وابن ماجد والرمس والنخيل وشمل للفنون الشعبية والفرق الحربية مجموعة من الأهازيج الشعبية التراثية الإماراتية في فنون العيالة والحربية، كما قدمت موسيقى شرطة رأس الخيمة عدداً من العروض ابتهاجاً بهذه المناسبة السعيدة لأفراح القواسم.