محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الأطفال حصة ومحمد وسلطان بالعين

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس، واجب العزاء في وفاة الأطفال حصة سعيد خليفة بن زاهرة الخييلي ومحمد مبارك خليفة بن زاهرة الخييلي وسلطان محمد سلطان الفاضلي الدرمكي الذين توفوا في حادث أليم بمدينة العين.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة النايفة بمدينة العين عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الأطفال في مصابهم الأليم.. داعياً الله العلي القدير أن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ، كما اعرب سموه عن تمنياته للطفل خليفة محمد سلطان الدرمكي بالشفاء العاجل .

كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي حيث اعربا لذوي الأطفال عن خالص عزائهما ومواساتهما في هذا المصاب الجلل.