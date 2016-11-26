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«تنظيم الاتصالات» تقدم منحاً لـ40 طالباً من جامعة الشارقة

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«تنظيم الاتصالات» تقدم منحاً لـ40 طالباً من جامعة الشارقة «تنظيم الاتصالات» تقدم منحاً لـ40 طالباً من جامعة الشارقة

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومركز إبداع الذكية، عن توقيع اتفاقيتي دعم ورعاية بالتعاون مع جامعة الشارقة، وذلك لتقديم منح دراسية لأربعين من طلاب الجامعة، بقيمة إجمالية تبلغ 24 مليون درهم، بالإضافة إلى دورات تدريبية خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وبناء الكفاءات وإجراء الأبحاث وتطوير التطبيقات الذكية.

وتنص الاتفاقية الأولى على تقديم صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة منح دراسية لعدد من الطلاب الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس في مجموعة من التخصصات العلمية التي تم تحديدها بالاتفاق بين الصندوق والجامعة، وتشمل هذه التخصصات هندسة الكهرباء والإلكترونيات، وعلوم هندسة الحاسوب، وهندسة الحاسوب.

وتهدف الاتفاقية الثانية حول برمجيات المصدر المفتوح التي تم توقيعها مع مركز إبداع الحكومة الذكية، إلى رفع مستوى الوعي حول حلول برمجيات المصدر المفتوح في الدولة (OSS)، وتوفير فرص جديدة للتدريب والبحث ولتطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتعلق بنجاح اعتماد برمجيات المصدر المفتوح المصدر بما يناسب مشاريع التقنية في الدولة.

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