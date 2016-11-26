«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات مبتكرة في الاستدامة

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي العديد من المبادرات والمشاريع خلال الدورة الثانية من أسبوع الإمارات للابتكار الذي ينظم سنوياً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاحتفاء بالمبتكرين على مستوى الدولة.

واستعرضت الهيئة خلال فعاليات «أسبوع الابتكار» نماذج للابتكارات المستقبلية في مجالات الكهرباء والمياه، كما نظمت «المؤتمر السنوي السادس للإبداع والابتكار» بمشاركة خبراء عالميين لمناقشة الابتكار في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة والمياه.

وتفقد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة وعبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي فعاليات «أسبوع الابتكار» الذي نظمته الهيئة في مبناها الرئيسي من 20 إلى 24 نوفمبر الجاري والتي ضمت «محطة المستقبل» و«قبة المستقبل» و«معرض الابتكار»، حيث اشتملت محطة المستقبل على أربعة مواضيع رئيسية هي الكوكب الأخضر والتجارب الغامرة والمدينة الذكية والعالم المتصل، فيما ضمت قبة المستقبل سلسلة فعاليات شملت محاضرات ملهمة حول الابتكار.

ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي خلال أسبوع الابتكار مسابقة لتصميم سيارات تعمل بالطاقة الشمسية لتشجيع الطلاب على تصميم وبناء واختبار سيارات تعمل على الطاقة الشمسية ويمكن التحكم بها عن بعد.

وهدفت المسابقة إلى الترويج إلى مبادرة «شمس دبي» وتحفيز التعلم حول الطاقة النظيفة من خلال إشراك الأجيال الشابة بطريقة تفاعلية بما يعزز مكانة الهيئة كداعم لرواد التفكير الاستشرافي وللابتكار والاستدامة، حيث سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للمسابقة في الربع الأول من العام المقبل.

كما أعلنت الهيئة عن الفائزين في مسابقة «كأس هيئة كهرباء ومياه دبي لخدمات الطاقة والمياه المستقبلية» والتي تعد الأولى من نوعها في العالم وتأتي في إطار التعاون المشترك بين الهيئة وحاضنة الأعمال العالمية (1776) بهدف تسريع مسار الابتكار في مجال الطاقة.

وشارك في المسابقة أبرز الشركات الناشئة والواعدة في مجال الطاقة حول العالم والتي تضمها حاضنة الأعمال (1776) وتشمل ما يزيد على 3000 شركة شاركت في «كأس تحدي /‏‏‏‏‏‏‏‏ 1776» لعامي 2015 و2016.

كما شهد «أسبوع الابتكار» إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تساهم في توفير بيئة مبتكرة لموظفي الهيئة.