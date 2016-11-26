ضبط منشأة في أم القيوين تبيع أدوية منشطات جنسية دون ترخيص

تمكن مفتشو قسم حماية المستهلك ومفتشو دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين من ضبط منشأة تبيع أدوية منشطات جنسية غير مسموح تداولها إلا في الصيدليات التي تحصل على الموافقة لممارسة نشاطها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وذلك بحسب جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين والذي أكد أنه خلال الحملات التفتيشية المفاجئة التي يقوم بها قسم حماية المستهلك ومفتشو الدائرة تم ضبط تلك المنشأة، مبيناً في الوقت ذاته تم ضبط المورد وتحويله إلى الجهات الأمنية ذات الصلة بالإمارة لاتخاذ ما يلزم تجاهه.

وقال جمعه: إن قسم حماية المستهلك ومفتشي الدائرة كثفوا من حملاتهم التفتيشية على الأسواق والمنشآت التجارية والبقالات والمطاعم ومصانع المياه والأغذية في كل أنحاء الإمارة، حيث تمخض عن تلك الحملات مخالفة عدد من المنشآت التجارية لعدم تقيدها بالاشتراطات العامة للدائرة وخاصة اشتراطات الصحة والسلامة ومزاولة المهنة المحدد نشاطها في الرخصة التجارية، إضافة إلى إغلاق بعض المنشآت لعدم التزامها بتعديل أوضاعها من حيث تجديد وإصدار التراخيص الخاصة لاستيفاء الشروط والمعايير المحددة مسبقاً حتى تتمكن من ممارسة نشاطها.

وأضاف أن الدائرة بصدد القيام بحملة تفتيشية لمراقبة الأسعار في أسواق الإمارة بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة، كما ستشدد رقابتها على الأسواق وهي تحرص بصورة دائمة على تعزيز استقرار السوق والحد من ارتفاع الأسعار.